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Un rico helado de mango puedes prepararlo en casa, no es solamente congelar un poco de la fruta este lleva un proceso para que el mismo quede cremoso. Además de ser una de las delicias más pedidas en el viejo continente.

Rico helado de mango, ingredientes:

2 tazas de mango en cubos (maduro)

1 lata de leche condensada

1 taza de crema para batir

1/2 taza de leche evaporada

1 cucharadita de vainilla

Jugo de 1 limón (opcional)

Preparación:

Coloca los cubos de mango en la licuadora y procesa hasta obtener un puré suave (si el mango está muy fibroso, puedes colarlo para una textura más fina). Añade la leche condensada, la crema para batir, la leche evaporada, la vainilla y el jugo de limón, y licúa nuevamente hasta integrar completamente (el limón ayuda a resaltar el sabor).

Prueba la mezcla y ajusta dulzor o acidez si es necesario (puedes añadir más limón o un poco más de leche condensada según tu gusto). Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador y cubre bien para evitar cristales de hielo.

Congela durante 4 a 6 horas, removiendo cada 60–90 minutos las primeras 3 horas para lograr una textura más cremosa (este paso es clave si no usas máquina de helado). Una vez firme pero cremoso, deja reposar a temperatura ambiente unos minutos antes de servir para facilitar el porcionado.

Sirve en copas o conos y, si deseas, decora con trozos de mango fresco o hojas de menta para una mejor presentación.

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