ActualidadNacionalPortada

Habilitan en el Poliedro de Caracas registro de voluntariado para labores de rescate

By Redacción Noticias24Carabobo
0
43
Poliedro de Caracas registro voluntariado

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó al país sobre la creación de un registro de voluntarios para atender la contingencia por el doblete sísmico que sufrió la nación el pasado 24 de junio, el cual afectó a gran parte de la Guaira y la región central del país.

La jefa de Estado (E) precisó que desde ayer viernes 26 de junio, se habilitó un centro de registro de voluntarios y voluntarias en el Poliedro de Caracas. Esta medida complementa la decisión de militarizar el estado La Guaira y facilitará la identificación del personal autorizado en la zona mediante una credencial con código QR.

Asimismo, aseguró que los equipos multidisciplinarios del Gobierno nacional trabajaron hasta altas horas de la madrugada, lo que permitió el despeje total de las vías internas del estado La Guaira y la distribución efectiva de los rescatistas tanto nacionales como internacionales.

Finalmente, reiteró el llamado para que el “apoyo voluntario sea ordenado”, y pidió a la población general que evite trasladarse al estado La Guaira. El objetivo es que las personas sin labores de salvamento, rescate o seguridad permanezcan en sus hogares, lo que permitirá a las fuerzas policiales, militares y de rescate trabajar con total libertad y sin contratiempos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Jorge Rodríguez pide liberar vías hacia La Guaira

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Calle
Artículo anterior
¿Calor?, Prepara un rico helado de mango
Artículo siguiente
Activan línea 0800-Rescate para reportar personas desaparecidas
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes