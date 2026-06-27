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La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, informó en la madrugada de este sábado 27 de junio, la activación inmediata de la línea telefónica 0-800-RESCATE (7372283) como canal oficial para reportar personas desaparecidas luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

El anuncio fue realizado desde el Comando de Operaciones de La Guaira, donde se mantiene instalado el puesto de comando unificado.

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Línea 0800-Rescate

Rodríguez precisó que este número, junto con la plataforma tecnológica VenApp, funcionará como vía exclusiva para que la ciudadanía notifique directamente cualquier caso, permitiendo centralizar la información en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta de las brigadas de búsqueda y salvamento.

La mandataria encargada destacó que el sistema operará las 24 horas del día, garantizando el procesamiento inmediato de las alertas y la coordinación del despliegue del personal técnico y de los contingentes internacionales hacia las zonas con mayores daños estructurales. El objetivo (subrayó) es ofrecer a las familias afectadas herramientas accesibles y eficientes que faciliten la localización de sus seres queridos en medio de la emergencia.

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