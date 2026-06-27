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A tres días del evento sísmico que afectó al eje costero, el Gobierno de Carabobo liderado por Rafael Lacava se mantiene un despliegue constante para garantizar la atención integral de las familias afectadas en los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, dando respuesta con insumos en áreas como alimentación, salud e hidratación.

Entre las acciones coordinadas se encuentra la entrega de una importante dotación de insumos médicos al CDI Camilo Torres, ubicado en la parroquia Urama del municipio Juan José Mora. Este centro de salud es vital para la atención de 36 comunidades que integran el punto y círculo, asegurando que los servicios asistenciales se mantengan operativos y reforzados ante la emergencia.

“Nos trasladamos hasta el Asic de Urama, trayendo una dotación que incluye insumos médicos, medicamentos y la batería de la planta eléctrica del CDI, es importante destacar que los insumos beneficiarán al mencionado CDI y al ambulatorio“, expresó la autoridad única en Salud del estado Carabobo.

Atención a familias afectadas en Juan José Mora

Por su parte la directora del CDI Camilo Torres agradeció la articulación, de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro de salud Carlos Alvarado y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Diveanny Da costa, funcionaria de seguridad del recinto de salud beneficiada mostró su beneplácito por la llegada de esta importante dotación que incluye insumos importantes para responder a esta coyuntura.

Paralelamente, un equipo multidisciplinario conformados por funcionarios de la Policía de Carabobo, Protección Civil, Bomberos, Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social y la Directora del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Hirina Chourio se trasladaron hasta el sector Palma Sola, también en el municipio Juan José Mora, donde se llevó a cabo una jornada de asistencia directa.

En esta actividad, se hizo entrega de insumos de primera necesidad, como agua potable y combos de alimentos, beneficiando a más de 11 consejos comunales pertenecientes a la Comuna Despertar Heroico.

Estas acciones forman parte del plan de atención prioritaria que mantiene el Ejecutivo regional, reafirmando el compromiso de acompañar a cada carabobeño en esta contingencia.

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