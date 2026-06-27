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Funvisis reporta sismo de magnitud 4.1 en Los Teques

By Redacción Noticias24Carabobo
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Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este sábado 27 de junio en Los Teques.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó en su reporte oficial que el sismo ocurrió a las 10:23 AM.

 

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Sismo de magnitud 4.1 en Los Teques

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros y su epicentro se ubicó exactamente a 33 kilómetros al noroeste de Los Teques, estado Miranda.

El reporte oficial detalló que el sismo también se localizó a 35 kilómetros al oeste de La Guaira.

Las autoridades instan a la población a mantener la calma ante la actividad sísmica reciente.

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