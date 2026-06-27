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Shell aportará 5 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela para apoyar los trabajos de respuesta y recuperación.

A través de una nota de prensa, la organización expresó «su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por los devastadores terremotos ocurridos esta semana en Venezuela. Nuestros pensamientos están con las familias y comunidades que han sufrido pérdidas y han sido afectadas, incluidos nuestros empleados, contratistas y socios en el país, así como con los equipos de emergencia que continúan trabajando incansablemente en las zonas impactadas», reza el mensaje.

La contribución se canalizará a través del Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) y organizaciones humanitarias locales. Los fondos se destinarán a áreas críticas como la asistencia alimentaria de emergencia, el acceso a suministros esenciales y el apoyo inmediato a las comunidades más vulnerables.

«Estamos profundamente consternados por el impacto de estos terremotos en el pueblo venezolano», afirmó Adam Lowmass, Presidente de Shell Venezuela.

«Nuestra prioridad es apoyar a las personas afectadas, y estamos colaborando con organizaciones humanitarias para llevar ayuda urgente donde más se necesita. Nos sentimos honrados de poder acompañar a Venezuela en este difícil proceso de recuperación.», refiere el mensaje corporativo.

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