No estamos para restar, estamos para sumar, hoy cualquier ayuda es buena para nuestros compatriotas. Nos tocó vivir la fuerte experiencia de un terremoto…
Fue fuerte, el doble terremoto que toco a Venezuela, y que afectó a varios estados, pero con entereza, fuerza y mucha fe estamos unidos una vez más. Como debemos de estar siempre, primero en ayuda.
Luego en planificar las ideas y organización y luego de la mano del Creador, la reconstrucción de los estados y zonas afectadas. Paso a paso, cumpliendo protocolos saldremos adelante y superaremos esto.
Este pueblo está lleno de fe, de esperanzas y de muchas fuerzas… Agradecemos a todos los países por su gran solidaridad con nuestra gente que hoy los necesita, gracias por los aportes enviados como, rescatistas, además de médicos, aparataje, ayuda, medicinas.
En este momento están brindando ayuda y buscando sobrevivientes en los estados afectados… Pedimos mucho al Creador… a Dios en oración constante para que esas réplicas cesen poco a poco y se pueda rescatar a todos los afectados de estos terremotos.
Nos toca unir, reconstruir, construir, edificar, roca sobre roca, mano a mano, con Dios por delante. Es difícil, si… pero no es imposible. El equipo de Noticias24Carabobo se mantiene informando…
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