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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este sábado 27 de junio a la 1:17 de la tarde un nuevo parte oficial sobre la situación en Venezuela tras los dos terremotos registrados el 24 de junio, elevando a 1.430 el número de fallecidos y reportando 3.238 personas heridas atendidas hasta el momento.

El diputado, encargado de la vocería tras el sismo, informó también que se han realizado más de 5.000 asistencias médicas directas en hospitales, 7.500 triajes atendidos en los puntos de atención rápida, más de 12.000 atenciones médicas en el área de desastres y 73.736 familias atendidas directamente.

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Además detalló que 7.200.000 kilogramos de alimentos han sido distribuidos en las zonas de desastre, especialmente en La Guaira. 16.145 bolsas de comida entregadas de forma directa a las familias afectadas.



430 réplicas desde los sismos originales

Rodríguez destacó la magnitud del evento geológico, señalando que desde los dos terremotos principales se han registrado 430 réplicas, lo que da cuenta del nivel de energía liberado por las placas tectónicas. «Esto habla del poder devastador y letal que es un terremoto. Fueron dos terremotos y réplicas también», afirmó el funcionario.

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