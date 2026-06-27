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Una crisis de ansiedad (o ataque de pánico) es una respuesta de alarma repentina de tu cuerpo. Hay algunos tips que debes tomar en cuenta primero, siempre también tienes la opinión de un especialista.

Para superarla, concéntrate en anclarte al presente mediante técnicas de respiración, desconectar tus pensamientos catastróficos. Usando tus sentidos y recordar que es una reacción temporal que pasará.

Técnicas de acción inmediata para superar una crisis de ansiedad

Respiración 4-7-8: Inhala por la nariz contando mentalmente hasta 4, sostén el aire durante 4 segundos y exhala muy lentamente por la boca entre 4 y 7 segundos. Esto reduce la taquicardia y envía una señal de calma al cerebro.

La regla 5-4-3-2-1: Para alejar la mente del pánico, nombra en voz alta o escribe:

4 cosas que puedas ver.

1 cosas que puedas tocar o sentir.

2 cosas que puedas escuchar.

3 cosas que puedas oler.

4 cosa que puedas saborear.

Relajación muscular: Durante la crisis, tensa y luego suelta los músculos desde los pies hasta la cabeza para liberar la tensión física acumulada. [1, 2]

Consejos para el manejo diario

Mantente activo: El ejercicio diario ayuda a liberar endorfinas y disminuye los niveles generales de estrés.

Cuida tu dieta: Evita el exceso de cafeína, ya que puede empeorar el nerviosismo y la taquicardia.

Establece rutinas de sueño: Descansar lo suficiente es clave para regular el estado de ánimo y la respuesta al estrés.

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