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El fenómeno del doblete sísmico, son dos terremotos de alta magnitud con una muy corta diferencia de tiempo que pueden ser dos segundos como mínimo. Este en una misma zona geográfica que se va extendiendo luego.

Se explica que a diferencia de un sismo principal seguido de réplicas más pequeñas, ambos eventos liberan una cantidad de energía comparable. Resultando en una devastación mucho mayor.

Doblete sísmico, ¿Cómo se diferencia de un terremoto normal?

En la secuencia sísmica típica, ocurre un terremoto principal seguido por una serie de réplicas (que son sismos de menor intensidad y van disminuyendo con el tiempo). En un doblete, la energía se libera en dos partes casi iguales.

El segundo sismo casi alcanza la magnitud del primero (a menudo con una diferencia menor a 0.5). Es por ello que el mismo puede sentirse durante varios segundos, en la extensión de terreno.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Este evento se origina porque la ruptura de una falla geológica transfiere tensiones de manera inmediata a otro segmento cercano, o a una estructura tectónica vecina. Desencadenando el segundo gran temblor en cuestión de segundos o minutos.

El impacto y la peligrosidad

Son eventos muy destructivos porque las edificaciones reciben dos sacudidas extremas seguidas. Esto sin tener el tiempo necesario para absorber o disipar los daños del primer impacto.

Además, la coincidencia temporal provoca que el tren de ondas de ambos movimientos se mezcle, haciendo difícil su análisis y generando una sensación de un único terremoto muy prolongado.

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