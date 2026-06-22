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La receta de las galletas de mantequilla es una de las más antiguas que hay, precisamente se ha hecho famosa a pesar de las décadas que tiene. Prepararlas es sencillo, así que atenta con los ingredientes.

Galletas de mantequilla, ingredientes

200 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

3/4 taza (90 g) de azúcar glas

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 1/2 tazas (310 g) de harina de trigo

1/4 cucharadita de sal

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja para hornear con papel encerado o tapete de silicón. Bate la mantequilla con el azúcar glas hasta obtener una mezcla suave, cremosa y de color más claro.

Agrega el huevo y la vainilla, y mezcla hasta integrar completamente. Incorpora la harina y la sal poco a poco hasta formar una masa homogénea sin sobremezclar para mantener las galletas tiernas.

Forma un disco con la masa, envuélvelo en plástico y refrigera durante 30 minutos para facilitar el estirado. Extiende la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 5 mm.

Corta las galletas con moldes de estrella, flor, corazón o las formas que prefieras y colócalas en la bandeja dejando un pequeño espacio entre ellas. Hornea de 10 a 12 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente, evitando un exceso de cocción para conservar su textura suave.

Retira del horno y deja reposar las galletas 5 minutos en la bandeja antes de transferirlas a una rejilla para que se enfríen por completo. Sirve las galletas una vez frías o consérvalas en un recipiente hermético hasta por una semana para mantener su frescura.

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