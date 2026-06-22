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El estado del tiempo hoy 22 de junio 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Se observan mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas de *nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Monagas, Sucre, Anzoátegui y Miranda.

Noreste de Guárico, partes de Aragua, oeste de la Guaira, Carabobo, noreste de Lara, sur de Apure y oeste de Mérida. El resto del territorio nacional, se aprecia con nubosidad de parcial a fragmentada hoy lunes.

Se observa nubosidad parcial con algunas zonas despejadas en gran parte del país; así mismo, se aprecian áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en nuestra Guayana Esequiba. Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Guárico, sur de Aragua, este de Carabobo, partes de Yaracuy y este de Apure*.

Estado del tiempo hoy 22 de junio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 37 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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