Compartir

Las efemérides del 22 de junio nos recuerdan que se celebra el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. En esta fecha se celebra específicamente el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil para resaltar su preservación frente al cambio climático, la sequía y la desertificación.

Desde el año 1995 festejamos al escarabajo de cuatro ruedas más famoso de todo el mundo. El 22 de junio se celebra el Día Internacional del Wolkswagen Escarabajo.

Se instala el Congreso de Panamá (1826).

Muere Juan Bautista Arismendi (1841) Militar español y posteriormente venezolano.

Nace Konrad Zuse (1910) Ingeniero alemán, pionero de la computación. Fue el diseñador de la calculadora mecánica binaria Z1. Considerada como la primera computadora programable de la historia. Historia de la Primera Computadora.

Se firma el armisticio entre el Gobierno francés y la Alemania nazi que pone fin a las hostilidades entre el Tercer Reich y los representantes del Gobierno francés; del mariscal Pétain, en la Segunda Guerra Mundial (1940). Lugar donde se Firmó el Armisticio.

Efemérides del 22 de junio

La Alemania nazi da inicio a la Operación Barbarroja (1941). También conocida como la invasión alemana de la Unión Soviética, fue la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi y algunos de sus aliados, durante la Segunda Guerra Mundial.

Nace Cyndi Lauper (1953) Actriz, cantautora, filántropa y empresaria estadounidense.

El gobierno de Rafael Caldera declara el 24 de junio, aniversario de la Batalla de Carabobo, como día de fiesta nacional (1971).

Se estrena la película Karate Kid (1984).

En el estadio Azteca de México, Diego Maradona hace historia cuando marca dos goles para eliminar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Fútbol 1986. Uno de los goles fue antirreglamentario e intencional, ya que lo hizo con la mano y otro con puro talento.

Es demolido el Punto de Control Charlie en Alemania (1990). Fue el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín.

Se inaugura el nuevo viaducto 1 Caracas-La Guaira (2007). El 5 enero del 2006 el antiguo viaducto 1 comienza a colapsar, por lo que se habilita una vía de emergencia conocida como la trocha. El 19 de marzo del 2006 el viaducto colapsa por completo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas