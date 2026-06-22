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Hay que estar preparado en caso de un incendio en casa. Mantén la calma y actúa rápido. Aléjate del fuego y evacúa a todos los miembros de la familia de inmediato. Llama a los números de emergencia locales.

Cierra las puertas a tu paso para frenar las llamas y nunca uses el ascensor. Busca salir de manera segura, si tienes personas mayores en casa, debes sacarlas con cuidado, al igual que los niños.

Incendio en casa

Evacúa inmediatamente: Deja la casa y no te detengas a buscar objetos personales o mascotas.

Usa las escaleras: En caso de vivir en un edificio, nunca utilices el ascensor.

Cierra las puertas al salir: Esto ayuda a cortar el suministro de oxígeno y retrasar la propagación del fuego.

Llama a los bomberos: Una vez que estés en un lugar seguro y a una distancia prudente, comunícate con los servicios de emergencia de inmediato.

Si estás atrapado y hay humo

Mantente cerca del suelo: El humo tóxico y el aire caliente suben. Gatea o camina agachado.

Tapa las rendijas: Coloca toallas o sábanas (preferiblemente húmedas) en la parte inferior de las puertas para impedir la entrada de humo.

Tapa vías respiratorias: Usa un pañuelo o tela, idealmente humedecido, para cubrirte la nariz y la boca.

Hazte visible: Aléjate del humo pesado, acércate a una ventana y pide auxilio usando un paño o tela llamativa, pero no rompas los cristales, ya que el oxígeno avivará el fuego y el humo exterior podría entrar.

Si abres una puerta para escapar

Prueba la temperatura: Toca la puerta con el dorso de la mano y comprueba el pomo antes de abrir.

Si está caliente: No las abras. Busca otra ruta de escape alternativa que sea segura.

Si está fría o no hay humo: Ábrela despacio y prepárate para cerrarla de golpe si ves fuego o humo denso al otro lado

Situaciones específicas

Fuego en la sartén (cocina): Nunca le eches agua. Apaga el fuego de la estufa y ahoga las llamas tapando la sartén con su tapa, una bandeja de metal o arrojando bicarbonato de sodio.

Fuego eléctrico: Desconecta el aparato si es seguro hacerlo, y extínguelo con un extintor tipo C. Nunca uses agua para apagar un fuego de origen eléctrico, ya que podrías electrocutarte.

Si tu ropa se prende fuego: ¡No corras! Tírate al suelo de inmediato y rueda sobre ti mismo. Cúbrete la cara con las manos para protegerte del fuego.

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