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Una adulta mayor fue arrollada en la ARC, tramo Aragua, el triste hecho ocurrió luego de las seis y media de la tarde sentido Caracas. La mujer se disponía a cruzar la Autopista a la altura de Tapa Tapa, kilómetros 116 cuando el carro la arrolló.

Enseguida el hecho fue notificado a las autoridades mediante los números de emergencia. Paramédicos como funcionarios de tránsito terrestre estuvieron en el lugar, se desconoce el estado de salud de la mujer.

Adulta mayor fue arrollada en la ARC, el conductor se dio a la fuga

Esta fue llevada al Hospital Central de Maracay donde fue atendida. El hecho se suma a los ocurridos en la Autopista Regional del Centro en lo que va de mes de junio.

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