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Tres lesionados en accidentes de tránsito el Puerto Cabello fueron reportados en las últimas horas. Las dos personas resultaron lesionadas tras chocar contra un objeto fijo, la noche del sábado 20 de junio de 2026.

En la urbanización San Esteban en Puerto Cabello, en el vehículo iban dos personas cuando presentó una falla en el tren delantero impactando contra un árbol. Estos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Prince Lara.

Al lugar llegaron autoridades de tránsito, además de funcionarios policiales para atender la situación presentada. Como paramédicos del servicio de emergencia 0800 Bigote que se encargaron del traslado.

Tres lesionados en accidentes de tránsito en Puerto Cabello

También la noche del sábado reportaron otro hecho vial, esta vez en la avenida La Paz. Un joven iba conduciendo una moto cuando por causas desconocidas la misma derrapó dejándolo con lesiones.

Este hecho fue notificado a los números de emergencia, y se trasladó al joven al Hospital Prince Lara de Puerto Cabello. Ambos hechos se suman a los ocurridos en el estado Carabobo en las últimas semanas.

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