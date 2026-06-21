El INTT inicia mañana operativos especiales en tres estados del país, el organismo de Tránsito Terrestre estará atendiendo a los conductores desde el 22 hasta el 26 de junio. Esto desde las 9:00 de la mañana en las oficinas que diremos a continuación.
Si tienes algún trámite que hacer con el INTT es importante que asistas a estos operativos especiales. De igual modo, todas las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre están a la orden para cualquier inquietud.
INTT inicia mañana operativos especiales
22 de junio
San Felipe
Municipio Veroes
Instalaciones del peaje “La Raya”
26 de junio
San Felipe
Municipio Aroa
Sede de la Alcaldía Bolivariana
Zulia
23 de junio
Caja Seca
Municipio Sucre
Sector Entrada del Pueblo
Frente a la sede del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB)
24 de junio
La Cañada
Municipio La Cañada de Urdaneta
Kilómetro 56
Casa de la Cultura (Comuna Las Viejas de Chávez)
Ciudad Ojeda
Municipio Lagunillas
Sede del Concejo Municipal Simón Bolívar
Avenida 16 con calle Las Palmas
Cojedes recibirá la jornada el 26 de junio
San Carlos
26 de junio
Lugar: Concejo Municipal
Calle Las Flores, cruce con calle Urdaneta
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