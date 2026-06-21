Compartir

El INTT inicia mañana operativos especiales en tres estados del país, el organismo de Tránsito Terrestre estará atendiendo a los conductores desde el 22 hasta el 26 de junio. Esto desde las 9:00 de la mañana en las oficinas que diremos a continuación.

Si tienes algún trámite que hacer con el INTT es importante que asistas a estos operativos especiales. De igual modo, todas las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre están a la orden para cualquier inquietud.

INTT inicia mañana operativos especiales

22 de junio

San Felipe

Municipio Veroes

Instalaciones del peaje “La Raya”

26 de junio

San Felipe

Municipio Aroa

Sede de la Alcaldía Bolivariana

Zulia

23 de junio

Caja Seca

Municipio Sucre

Sector Entrada del Pueblo

Frente a la sede del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB)

24 de junio

La Cañada

Municipio La Cañada de Urdaneta

Kilómetro 56

Casa de la Cultura (Comuna Las Viejas de Chávez)

Ciudad Ojeda

Municipio Lagunillas

Sede del Concejo Municipal Simón Bolívar

Avenida 16 con calle Las Palmas

Cojedes recibirá la jornada el 26 de junio

San Carlos

26 de junio

Lugar: Concejo Municipal

Calle Las Flores, cruce con calle Urdaneta

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas