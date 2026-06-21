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Abelardo De la Espriella ganó los comicios en Colombia. El profesional de la tendencia derechista ganó las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Imponiéndose sobre el senador Iván Cepeda con el 50,52% de los votos frente al 47,88%.

Abelardo De la Espriella ganó los comicios en Colombia

Los colombianos se movilizaron desde tempranas horas de la mañana a las mesas electorales, ya cerca de las cinco y media de la tarde se conocía parte de los resultados.

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