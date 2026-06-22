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En la fase del Grupo H, Cabo Verde y Vozinha y Uruguay empataron a dos tantos, Cabo Verde se fue adelante al marcar en el minuto 21 Kevin Pina fue el autor del tanto. Un juego peleado de principio a fin.

Mientras que el empate vino en el primer tiempo con un tanto de Maximiliano Araújo al 44. Este batió al portero estrella de la isla, Vozinha el cual había sido el héroe ante España. Agustín Canobbio anotó el segundo gol por Uruguay.

Luego de los tantos el partido se desarrolló en la mediacancha por parte de los uruguayos, mientras que vino el error de Uruguay. Hélio Varela al 61 de la selección africana pudo aprovechar una pelota que quedó delante del arquero Fernando Muslera para colocarla dentro de la arquería.

Un costoso error producto de los nervios que había en la cancha de lado y lado. Los africanos buscaron y lograron el empate en el partido.

Cabo Verde y Vozinha igualaron con Uruguay

De esa manera, los de Cabo Verde celebraban el tanto, fue cuando comenzaron los cambios en el encuentro. Uruguay comenzaba a llegar más y hubo una jugada que quedó decretada como “fuera de juego”.

Cabo Verde seguía animado por el resultado, al igual que estaban las tribunas del estadio en Miami. Mientras Uruguay buscaba la fórmula para poder llegar hastra el arco que defendía Vozinha. Uruguay destacaron al irse al juego aéreo pero no podían conquistar el gol.

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