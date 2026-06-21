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Aparecieron los tantos en el cuadro ibérico, y los goles que no marcaron ante Cabo Verde los hicieron en el juego de hoy del Grupo H. España despertó y goleó a Arabia Saudita 4×0 con excelente de actuación de varios de sus jugadores.

Lamine Yamal, el jugador del Barcelona salió de titular esta vez y marcó el primer tanto de los españoles. Al minuto 10, Yamal aprovechó una buena jugada para enganchar la pelota y enviarla al arco. Fue su primer tanto en una Copa del Mundo.

Mientras que Mikel Oyarzábal luego de no aparecer ante Cabo Verde, lo hizo esta vez, con dos tantos. Uno de ellos al minuto 21 y al 24 para ampliar la ventaja de los españoles ante el cuadro árabe.

España despertó y goleó a Arabia Saudita

El cuarto tanto, vino de manera de gol en contra ya que Hassan Tambakti de Arabia Saudita anotó en la propia portería. España se le vio bien esta vez, no tan nervioso como fue ante Cabo Verde.

Esta vez jugaron de forma articulada aprovechando todas las brechas que dejó Arabia. Muy cómodo el juego para los españoles en esta segunda fecha, lo que le dio la oportunidad al técnico ibérico Luis de la Fuente hacer cambios.

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