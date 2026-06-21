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Es imposible abrir aplicaciones como Pinterest o Instagram por la mañana sin encontrarse con imágenes impecables de habitaciones minimalistas, escritorios organizados y accesorios en sutiles tonos rosa pastel.

Esta corriente visual, que forma parte de la popular estética clean girl, no es solo una moda superficial de internet; detrás de nuestra fijación por estos espacios estéticos y suaves existe un fascinante mecanismo neurocientífico y psicológico que dicta cómo los colores pastel impactan directamente en nuestra productividad y bienestar emocional desde las primeras horas del día.

En la psicología del color, el rosa (especialmente en sus variantes más claras y desaturadas) está científicamente catalogado como un tono calmante y mitigador de la hostilidad. Durante la década de 1970, un famoso experimento del director de prisiones de Seattle, Alexander Schauss, demostró que un tono específico de rosa (bautizado luego como Baker-Miller Pink) reducía de forma inmediata la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los impulsos agresivos en los sujetos estudiados.

Cerebro tonos pasteles

Al trasladar este principio a la vida cotidiana actual, los científicos de la percepción explican que interactuar con elementos visuales de tonos pasteles al despertar reduce la sobreestimulación sensorial que producen los colores brillantes de las pantallas, enviando una señal de seguridad y quietud a la amígdala cerebral, la zona encargada de procesar el miedo y la ansiedad.

Este alivio visual genera una pequeña descarga de dopamina en el cerebro, conocida comúnmente en el diseño de modas como dopamine dressing o decoración dopamínica. Al rodearnos de un entorno estético y armónico por las mañanas (ya sea a través de una taza bonita, un cuaderno de notas o un fondo de pantalla ordenado), engañamos al cerebro para que comience el día en un estado de satisfacción y baja alerta.

En un mundo hiperconectado y propenso al caos, el gusto por las cosas bonitas y sutiles se consagra como una herramienta de autocuidado psicológico para proteger nuestra salud mental con estilo.

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