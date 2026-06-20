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El productor musical Brytavious Lakeith Chambers, conocido en el entorno artístico como Tay Keith, fue hallado sin vida este jueves 18 de junio dentro de su apartamento ubicado en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Hallan sin vida a productor

El cuerpo del artista de 29 años fue localizado por oficiales del Departamento de Policía Metropolitana tras acudir a su residencia a realizar un chequeo de bienestar rutinario.

Las autoridades locales informaron de manera preliminar que no existen sospechas de un acto delictivo en el lugar del suceso. Por lo que la causa exacta del deceso se determinara hasta que concluyan los análisis forenses y los resultados oficiales de la autopsia.

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A lo largo de su trayectoria profesional, el creador obtuvo una nominación a los premios Grammy y colaboró en la producción de temas para figuras de la industria como Eminem, Beyoncé, Lil Baby, Future y 21 Savage.

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