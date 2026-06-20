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La selección de Marruecos derrotó 1-0 vs Escocia este viernes 19 de junio en el estadio Gillette Stadium de Foxborough, sumando tres puntos claves en su respectivo grupo del Mundial 2026.

Marruecos vs Escocia

El combinado africano destrabó el marcador de forma tempranera en el primer minuto del compromiso gracias a una anotación del mediocampista Ismael Saibari tras recibir una asistencia de Brahim Díaz.

A partir de allí, el conjunto dirigido por Walid Regragui controló la posesión del balón con un 59% y supo replegar sus líneas defensivas.

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Por otro lado, los escotos rozaron el empate en el descuento mediante un disparo de Scott McTominay y remate de Lyndon Dykes salvado in extremis. Con esta victoria por la mínima, los Leones del Atlas se meten de lleno en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

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