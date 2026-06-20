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Hábitos saludables reducen riesgo de demencia un 57 %

By Lubin Molero
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Hábitos que reducen riesgo de demencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un estudio científico británico basado en datos del Biobanco del Reino Unido determinó que mantener una buena fuerza muscular, hábitos de sueño adecuados y reducir el sedentarismo disminuye notablemente el riesgo de demencia.

Hábitos reducen riesgo de demencia

La investigación evaluó de manera específica cuatro factores determinantes relacionados con un estilo de vida saludable:

  • Realizar actividad física de forma regular
  • Mantener una fuerza de agarre superior al promedio según el sexo
  • Permanecer sentado menos de seis horas diarias
  • Dormir entre siete y ocho horas por noche.

El análisis clínico concluyó que las personas que logran reunir y sostener la mayoría de estos hábitos cotidianos presentan una probabilidad hasta un 57 % menor de desarrollar este tipo de trastornos cognitivos a largo plazo en comparación con quienes llevan estilos de vida inactivos.

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