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Un estudio científico británico basado en datos del Biobanco del Reino Unido determinó que mantener una buena fuerza muscular, hábitos de sueño adecuados y reducir el sedentarismo disminuye notablemente el riesgo de demencia.

Hábitos reducen riesgo de demencia

La investigación evaluó de manera específica cuatro factores determinantes relacionados con un estilo de vida saludable:

Realizar actividad física de forma regular

Mantener una fuerza de agarre superior al promedio según el sexo

Permanecer sentado menos de seis horas diarias

Dormir entre siete y ocho horas por noche.

El análisis clínico concluyó que las personas que logran reunir y sostener la mayoría de estos hábitos cotidianos presentan una probabilidad hasta un 57 % menor de desarrollar este tipo de trastornos cognitivos a largo plazo en comparación con quienes llevan estilos de vida inactivos.

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