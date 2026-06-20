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Las productoras Universal Pictures e Imagine Entertainment preparan el desarrollo de una secuela de «El Grinch». Evaluando la posible participación de Jim Carrey para encarnar nuevamente al personaje principal.

Preparan secuela de El Grinch

El proyecto cinematográfico contempla la inclusión de varios miembros del elenco original de la cinta estrenada en el año 2000. Aunque la incorporación del actor protagonista aún no ha sido confirmada formalmente por los estudios.

En su debut cinematográfico, la primera adaptación recaudó cerca de 260 millones de dólares en la taquilla estadounidense y alcanzó aproximadamente los 345 millones a nivel mundial.

Un éxito comercial que ahora fundamenta la producción de esta nueva secuela de El Grinch dentro de la industria de Hollywood.

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