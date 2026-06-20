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Luego de la medianoche en la capital de los techos rojos se le temía mucho a la leyenda de la mula maniá en Caracas. Esta era una de las leyendas más sonadas en aquellos años de otrora, en las calles que había.

Se le aparecía a los novios que incumplían el horario, es decir muchos de estos hombres que pretendían a las jóvenes tenían un horario establecido. Muchos tenían que dejar la ventana a las nueve de la noche como tarde.

Pero algunos de los “galanes” más arriesgados se quedaban hasta la medianoche, todo por quedarse hablando con la joven que le gustaba. Estos burlaban la seguridad de los ventanales para robarse un beso entre las rejas.

La leyenda de la mula maniá de Caracas

Lo más temido luego de aquel encuentro era escuchar los pasos de la mula. La cual cuenta la leyenda tenía las patas amarradas y arrastraba una cadena. Los novios salían por la avenida y corrían si escuchaban la cadena arrastrarse.

El apodo de la “maniá”, es una cuerda que se le ataba a la misma para que no pudiera correr. Supuestamente se le aparecía a las personas en los momentos inesperados, a los novios que estaban a punto de darse un beso por la ventana.

Como a las mujeres que les gustaba el chisme en aquellos años, incluso decían que esta aparecía de la nada. Como cuenta la leyenda que muchos la escuchaban pero que casi nadie la vio.

Ante el relinche del animal muchos quedaban con escalofríos pero en su mayoría corría para escapar de ella. Era peligroso correr en aquellas calles empedradas ya que al mínimo resbalón podías caer y rodar unos cuantos metros.

Lo que decían los ancianos…

Como la mayoría quedaba exhausto pero que al llegar donde estaban la seguían escuchando. Unos decían que mientras el animal relinchaba en ese momento olía a azufre. Pero destacan que era algo que colocaban para espantar a los insectos.

Muchos de los ancianos de aquellos años se molestaban si nombrabas a la misma. Todos se persignaban y decían las palabras clásicas… ¡no nombre a ese animal en mi casa!, y lo mejor era estar callado.

Otros afirman que la mula fue una mujer chismosa de aquella Caracas antigua que el destinó la convirtió en un animal. Que a su vez se quedó en leyenda y que muchos recuerdan ahora como un cuento.

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