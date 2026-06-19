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El sonido de los tambores ya se viene escuchando con los ensayos que están haciendo para la fiesta de San Juan en 2026 en este año. Borburata además de Patanemo lo harán en el estado Carabobo.

Desde ya se viene preparando para dicha noche, donde además asisten los fieles al culto del santo. Esta fiesta es una de las más antiguas y que sigue mezclando cultura con lo religioso, ya que muchos esperan un milagro de San Juan.

No solo en el estado Carabobo se celebra el mismo, también ya es una tradición varias partes del país. En varios estados de la costa se le rinde homenaje, y tienen zonas especificas donde se realiza la fiesta.

Fiesta de San Juan en 2026

Estado Miranda: El pueblo de Curiepe y toda la región de Barlovento (incluyendo Río Chico, Cúpira y Tacarigua) son famosos por sus masivas manifestaciones afrodescendientes.

Como en el Estado Aragua: Se celebra con gran devoción en las zonas costeras como Choroní y Cata, así como en sectores populares de Maracay (como 23 de Enero y Caña de Azúcar).

Estado La Guaira (Vargas): Poblaciones como Naiguatá, Caruao y Macuto celebran el día con el característico repique de tambores y el santo recorriendo las calles.

Estado Guárico: En la ciudad de San Juan de los Morros se realiza una de las concentraciones más importantes del país, rindiendo culto al imponente monumento del «Sanjuanote».

Estado Carabobo: La costa de Puerto Cabello (especialmente San Millán), Patanemo y el pueblo de Borburata son epicentros históricos de esta tradición.

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