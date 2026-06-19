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El precio del dólar BCV hoy 19 de junio de 2026 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 600 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela el costo de hoy del dólar será de 607,39 bolívares y el euro en 697,36 bolívares.

Para este lunes, el valor del dólar será de 612,43 bolívares y el euro en 702,42 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas luego de estar por encima de los 4.600 mil dólares. Hoy registra un precio de 4.168,48 dólares, el gramo se encuentra en 184,75 dólares.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo para hoy viernes 19 de junio de 2026 registrando un costo de 75,98 dólares. Luego del tratado de paz entre Estados Unidos e Irán el mismo se ha ido a la baja.

También el precio del bitcoin sigue en bajo promedio, hoy viernes tiene un costo de 62.856,04 dólares. Este se ha mantenido en la banda de los 60 mil dólares a nivel mundial, estable en ese precio desde hace semanas.

Dólar BCV hoy 19 de junio de 2026 y los indicadores Ingenieros valoran acuerdo entre General Electric Vernova y Venezuela

El Colegio de Ingenieros del estado Zulia valoró este miércoles la firma del memorando de entendimiento entre la empresa estadounidense General Electric Vernova y el Gobierno de Delcy Rodríguez para mejorar el sistema eléctrico del país, que sufre constantes fallas.

«Es un paso en la dirección correcta, contar con General Electric para ejecutar la reparación o la instalación de nuevas turbinas es fundamental», señaló el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros, Orlando Urdaneta, en rueda de prensa.

Además, dijo que es necesario hacer un convenio con la alemana Siemens porque, explicó, el Complejo Termozulia tiene «muchas turbinas» instaladas de esta empresa, por lo que son ellos los que deben trabajar en repararlas o cambiarlas.

Urdaneta señaló que con inversión se pueden reparar turbinas en menos de un año, para mejorar el sistema eléctrico en el estado Zulia que puede pasar, por sectores, hasta 10 horas sin el servicio, al depender principalmente de la Central Hidroeléctrica Guri, ubicada en el estado Bolívar.

Igualmente, indicó que si se desarrolla más la industria termoeléctrica en Zulia, contando con la capacidad de gas que hay en el Golfo de Venezuela, esta región podría aportar energía al resto del país.

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