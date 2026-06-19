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Este fin de semana, las aulas y pasillos de la Ciudad Universitaria de Caracas se convertirán en el epicentro del debate juvenil más exigente del país con la celebración del prestigioso Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Central de Venezuela (MUN UCV 2026).

Entre las representaciones de educación media general más esperadas destaca la delegación de SACMUN Carabobo. Integrada por un selecto grupo de estudiantes de bachillerato de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Valencia, quienes asumen el reto con el objetivo fijo de mantener la excelencia institucional.

SACMUN se ha consolidado históricamente como una de las mejores delegaciones del estado Carabobo, acumulando una sólida trayectoria y grandes reconocimientos. Tanto en el ámbito nacional como internacional.

Tras meses de rigurosa preparación académica, análisis geopolítico y desarrollo de destrezas en oratoria y negociación diplomática; el equipo de jóvenes carabobeños augura un éxito rotundo en esta jornada de alta exigencia que se extenderá durante los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio.

Comités de Alto Nivel: La Estructura de la Delegación Carabobeña

La participación de los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón abarcará una diversidad de comités especializados. Donde abordarán complejas problemáticas de la agenda internacional actual y debates históricos en representación de diversas naciones y figuras clave de la historia universal:

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO): El equipo integrado por Sebastián Díaz y Ángel Páez asumirá la representación de la República Federativa de Brasil, abordando las políticas agroalimentarias y la seguridad alimentaria en el planeta.

Comité de Medios de Comunicación Social (CMS): El delegado Saad Jáuregui liderará la agenda en representación de Brasil, mientras que Julián Rivero hará lo propio defendiendo la postura de la República Dominicana, analizando el impacto de los flujos de información en el entorno geopolítico.

Commonwealth (Comité conducido íntegramente en inglés): La estudiante Paola Telles asumirá de forma individual la representación de Nueva Zelanda, demostrando el bilingüismo, la agudeza argumentativa y la excelencia diplomática que caracteriza a la delegación.

Organización de Estados Americanos (OEA): El delegado Diego Tallet tendrá la responsabilidad de coordinar las discusiones de seguridad y cooperación continental representando al Reino de España.

Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA): La dupla conformada por Eva Flores y Mariana González debatirá sobre telecomunicaciones y fronteras celestes bajo la investidura del consorcio internacional Intersputnik.

Crisis Unicameral Senatus Consultum: En un entorno de simulación dinámico, interactivo y de alta velocidad interpretativa, el estudiante Wilbert Gómez ejercerá un rol estratégico bajo el perfil herodiano.

Comité VIP: El delegado Luis Mago personificará al filósofo y pensador Karl Marx, introduciendo profundidad analítica, debate teórico e interpretación histórica en los escenarios críticos del modelo.

SACMUN Carabobo: un fin de semana de rigor académico

De acuerdo con el cronograma oficial del evento en Caracas, la agenda inicia formalmente este viernes con los procesos de acreditación y el Solemne Acto de Apertura. Seguidos inmediatamente por las primeras sesiones oficiales de debate.

Las actividades continuarán de forma intensiva durante el sábado 20 con sesiones matutinas y vespertinas, para concluir el domingo 21 de junio con la séptima sesión parlamentaria y el esperado Acto de Clausura, donde se prevé que la representación de Carabobo logre importantes posiciones y reconocimientos.

La comunidad educativa de la U.E. Colegio Sagrado Corazón, junto al estado Carabobo entero, manifiesta su profundo orgullo por el despliegue de estos jóvenes. Su talento, disciplina y pensamiento crítico reafirman que la juventud venezolana sigue apostando por la formación académica de primer nivel como el motor fundamental de transformación y liderazgo nacional.

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