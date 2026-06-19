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Un sexagenario en el Zulia quedó detenido por presunto abuso de niños. El sujeto de 64 años quedó identificado como Isaías Norberto Morán, quien había fundado una pequeña escuela en una comunidad marabina.

El hecho ocurrió en Maracaibo en la capital zuliana, las autoridades detuvieron a Morán, en su celular contenía material de abuso de menores de edad. La Policía Municipal de Maracaibo dio a conocer el hecho.

El presunto abuso se cometió en los Cerros de Marín en la parroquia Olegario Villalobos. En las averiguaciones preliminares se pudo conocer que esta se encuentra señalado de abuso en dos menores.

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Sexagenario en el Zulia detenido por presunto abuso de niños

Mantenía en su celular presunto material fotográfico como videos de contenido sexual. A la orden de las autoridades quedó una tarjeta Sim como un pendrive donde había material que lo incrimina en el caso.

Morán se había ganado la confianza de los padres de los niños, al tener una escuela religiosa. Pero presuntamente se aprovechaba de dicho liderazgo para aprovechar de los jóvenes que estaban en la escuela.

En el reporte se indica que este les suministraba a los niños una gelatina, estos luego de consumirlas quedaban vulnerables ante el hombre. Este presuntamente venía cometiendo el abuso desde hace varios años.

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