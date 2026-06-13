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¿Cuántas islas tiene Puerto Cabello?, el municipio porteño es uno de los más visitados por los turistas. No solo en sus playas, también por las islas que el municipio tiene, hay que resaltar algo importante no hay acceso a todas las islas.

Frente a las costas de Puerto Cabello (Estado Carabobo) existen exactamente 5 islas. De las cuales una sola es la más conocida por los turistas. Esta tiene paisajes paradisiacos y es una de la que debemos cuidar.

¿Cuántas islas tiene Puerto Cabello?

Isla Larga: Es la más grande (aprox. 1855 metros de longitud), la más famosa y la única habilitada para el turismo. Se encuentra dentro del Parque Nacional San Esteban y destaca por sus aguas cristalinas, corales y los restos de barcos hundidos ideales para el snorkel.

Isla Santo Domingo

Isla del Rey

Isla Alcatraz

Isla Ratón: (o Isla El Ratón)

Nota importante: Cuatro de ellas (Isla del Rey, Isla Alcatraz, Isla Santo Domingo e Isla Ratón) se encuentran bajo régimen de administración militar/naval para la defensa de la Base Naval; y no tienen acceso turístico regular.

Para llegar a Isla Larga, puedes tomar lanchas o peñeros autorizados desde las marinas cercanas como Gañango y Bahía de Patanemo.

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