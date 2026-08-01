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La esperada cinta “Spider-Man: Brand New Day” rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana, superando la mítica marca que ostentaba “Avengers: Endgame” desde 2019, según confirmó la prestigiosa publicación The Hollywood Reporter.

La producción cinematográfica, protagonizada por la aclamada dupla de Tom Holland y Zendaya, alcanzó esta impresionante cifra monetaria durante las funciones de preestreno emitidas en 4300 salas de cine. Con este hito, la alianza entre Sony y Marvel dejó atrás los 60 millones de dólares conseguidos por la cumbre de los Vengadores hace unos años. De acuerdo con las estimaciones de los analistas de la industria, se prevé que la película alcance una recaudación de entre 260 y 280 millones de dólares durante su primer fin de semana de exhibición global.

Spider-Man: Brand New Day rompe récord histórico

El desempeño del filme dirigido por Destin Daniel Cretton supera significativamente lo registrado por su antecesora en 2021, “Spider-Man: No Way Home”, la cual acumuló 50 millones en sus funciones previas antes de cerrar su ciclo comercial con más de 1.921 millones de dólares a nivel mundial. Además, la entrega se posiciona holgadamente como el mejor preestreno del año, sobrepasando a grandes producciones de la temporada como “The Odyssey” de Christopher Nolan (17,6 millones), “Toy Story 5” (17,5 millones) y el filme biográfico “Michael” (12,6 millones).

Este éxito comercial en salas ya venía respaldado por un impacto digital sin precedentes. Su primer avance promocional había hecho historia al acumular 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y rebasar los 1.000 millones de vistas en apenas cuatro días. Con un reparto estelar que incluye figuras como Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, la nueva aventura del héroe arácnido ratifica su lugar como el fenómeno cinematográfico más grande de la era moderna.

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