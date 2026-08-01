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Cicpc esclarece homicidio en la antigua Biblioteca Pública de Maturín

By Redacción Carabobo
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homicidio Biblioteca Pública de Maturín

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró el esclarecimiento del brutal homicidio de Kervin Junior Zerpa Ladino, de 41 años de edad. La víctima había sido localizada sin vida, amordazada, maniatada y con signos de violencia la mañana del lunes 20 de julio en las instalaciones de la antigua Biblioteca Pública Julián Padrón, ubicada en la céntrica avenida Orinoco del municipio Maturín.

De acuerdo con las intensas pesquisas y labores de campo desplegadas por los detectives, se conoció que Zerpa Ladino se dedicaba frecuentemente a prestar apoyo a personas en situación de calle. Sin embargo, el día del suceso se generó una acalorada discusión entre la víctima y tres individuos a los que solía auxiliar en la zona.

Homicidio en la antigua Biblioteca Pública de Maturín

Los agresores quedaron identificados como Gregory José Bermúdez Salas, de 28 años; Jorge Luis Cardiel Franco, de 45 años; y un tercer sujeto apodado «Macuare», quien aún se encuentra en proceso de identificación y captura por parte de los organismos policiales.

Durante la disputa, los involucrados se abalanzaron sobre la víctima para atarlo de pies y manos, procediendo a asfixiarlo y propinarle múltiples heridas con un arma blanca, agresiones que le provocaron la muerte de manera instantánea en el sitio. Tras la rápida actuación de la policía científica, los aprehendidos quedaron formalmente a la orden del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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