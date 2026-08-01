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Un adolescente de nacionalidad venezolana, de tan solo 16 años de edad, perdió la vida la tarde de este jueves tras ser atacado con un arma blanca en las adyacencias del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, situado en la comuna de San Bernardo, de Chile.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente tuvo su origen en el interior del plantel educativo en la Región Metropolitana de Chile, donde la víctima sostuvo un acalorado altercado verbal con otros dos alumnos. La discusión traspasó los límites del colegio y escaló a un enfrentamiento físico a pocos metros de la institución. En medio de la contienda, el joven recibió una certera estocada en la zona del tórax.

Asesinan estudiante venezolano en chile

A pesar de que fue evacuado con rapidez hacia el Hospital Parroquial de San Bernardo, el personal de salud no logró estabilizarlo debido a la profundidad y gravedad de la lesión torácica, confirmándose su deceso poco tiempo después de su ingreso.

Frente a la gravedad de los hechos, la Fiscalía Metropolitana Occidente asumió el liderazgo del procedimiento y encomendó las labores de campo al departamento OS9 de Carabineros. El fiscal designado, Patricio Rosas, ratificó que las investigaciones avanzan a paso firme y que ya se encuentran individualizadas al menos dos personas de interés, quienes presuntamente pertenecerían a la misma matrícula estudiantil del liceo.

Este trágico suceso vuelve a encender las alarmas colectivas sobre el incremento de la agresividad en los entornos escolares del país.

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