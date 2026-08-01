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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó este viernes 31 de julio que la actividad sísmica posterior al doble terremoto del pasado 24 de junio acumuló un total de 1.600 eventos en todo el territorio nacional. El balance oficial recoge el monitoreo técnico ininterrumpido realizado por los especialistas del organismo científico.

El reporte institucional abarca el seguimiento detallado de la sismicidad registrada durante un lapso de 864 horas, período comprendido desde el momento en que ocurrió la tragedia inicial hasta este jueves 30 de julio. Dentro de esta evaluación, Funvisis clasificó la totalidad de las réplicas y movimientos en diversas escalas, incluyendo eventos con magnitudes superiores a 6,9, registros situados entre 6,0 y 6,9, así como sismos en los rangos de 5,0 a 5,9, de 4,0 a 4,9, de 3,0 a 3,9, de 2,0 a 2,9, y movimientos menores a 2,0.

Funvisis reporta 1.600 sismos

De acuerdo con la cartografía técnica presentada por la institución, la concentración de esta sismicidad acumulada se ha localizado predominantemente en la zona centro-norte y occidental del país. No obstante, la incidencia de estos eventos telúricos ha tenido alcance en un total de 19 entidades federales, afectando a los estados Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Cojedes, Portuguesa, Guárico, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Trujillo, Mérida, Barinas, Apure y Bolívar.

Las autoridades del monitoreo sísmico mantienen la observación constante de las fallas geológicas para ofrecer información oportuna a la población.

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