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El actor británico Tom Chadbon quien participó en Juego de Tronos, falleció este fin de semana a los ochenta años de edad según confirmó la editorial Fantom Events.

El reconocido dejó un destacado legado en emblemáticas producciones del cine y la televisión.

Falleció actor de Juego de tronos

La compañía lamentó la partida del carismático artista destacando su calidez humana y profesionalismo durante sus múltiples años de trayectoria en pantallas.

Chadbon ganó enorme popularidad interpretando al detective Duggan en la serie Doctor Who y al personaje Alto Septon en Juego de tronos.

Colegas de la industria y seguidores manifestaron sus condolencias a través de redes sociales recordando con cariño la destacada carrera del intérprete.

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