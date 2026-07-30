El actor británico Tom Chadbon quien participó en Juego de Tronos, falleció este fin de semana a los ochenta años de edad según confirmó la editorial Fantom Events.
El reconocido dejó un destacado legado en emblemáticas producciones del cine y la televisión.
Falleció actor de Juego de tronos
La compañía lamentó la partida del carismático artista destacando su calidez humana y profesionalismo durante sus múltiples años de trayectoria en pantallas.
Chadbon ganó enorme popularidad interpretando al detective Duggan en la serie Doctor Who y al personaje Alto Septon en Juego de tronos.
Colegas de la industria y seguidores manifestaron sus condolencias a través de redes sociales recordando con cariño la destacada carrera del intérprete.
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