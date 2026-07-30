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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), anunció que se retira de todas las competencias organizadas por la FIFA, tras la propuesta de su presidente Gianni Infantino, de privatizar, una parte de la Copa Mundial de Fútbol.

El organismo europeo rechazó la propuesta de privatizar la gestión comercial de los torneos e inició un frente de oposición contra Gianni Infantino.

La UEFA se retira de competencias de la FIFA

Las selecciones europeas boicotearán las próximas competiciones mundiales este jueves si la FIFA mantiene su plan para privatizar las operaciones comerciales.

Privatizar el Mundial

El presidente Gianni Infantino propuso vender el veinte por ciento de la nueva empresa gestora a fondos privados internacionales desatando indignación.

La UEFA calificó la iniciativa como un fracaso de liderazgo advirtiendo que los intereses financieros privados cambiarán para siempre la esencia deportiva.

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La fuerte tensión política pone en riesgo la reelección de Infantino prevista para marzo frente al creciente descontento de múltiples federaciones continentales.

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