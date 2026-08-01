Un accidente múltiple ocurrió la noche de este viernes 31 de julio en la Autopista Valle-Coche y dejó un saldo de un fallecido y cinco personas heridas en Caracas.
El accidente de tránsito involucró a una unidad de transporte colectivo, una camioneta particular y un vehículo tipo sedán.
Accidente en la autopista Valle-Coche
Efectivos de bomberos acudieron al lugar para atender a los lesionados trasladándolos de emergencia hacia el centro asistencial Doctor Miguel Pérez Carreño.
Ver esta publicación en Instagram
Las comisiones de seguridad ejecutaron labores de saneamiento tras registrarse un leve derrame de combustible sobre el asfalto durante el impacto.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
FIFA cancela proyecto de privatizar el Mundial por rechazo de confederaciones