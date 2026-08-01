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Reportan accidente en la autopista Valle-Coche: un fallecido y varios heridos

By Lubin Molero
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Accidente en la autopista Valle-Coche
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Un accidente múltiple ocurrió la noche de este viernes 31 de julio en la Autopista Valle-Coche y dejó un saldo de un fallecido y cinco personas heridas en Caracas.

El accidente de tránsito involucró a una unidad de transporte colectivo, una camioneta particular y un vehículo tipo sedán.

Accidente en la autopista Valle-Coche

Efectivos de bomberos acudieron al lugar para atender a los lesionados trasladándolos de emergencia hacia el centro asistencial Doctor Miguel Pérez Carreño.

Las comisiones de seguridad ejecutaron labores de saneamiento tras registrarse un leve derrame de combustible sobre el asfalto durante el impacto.

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