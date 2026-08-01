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Un accidente múltiple ocurrió la noche de este viernes 31 de julio en la Autopista Valle-Coche y dejó un saldo de un fallecido y cinco personas heridas en Caracas.

El accidente de tránsito involucró a una unidad de transporte colectivo, una camioneta particular y un vehículo tipo sedán.

Accidente en la autopista Valle-Coche

Efectivos de bomberos acudieron al lugar para atender a los lesionados trasladándolos de emergencia hacia el centro asistencial Doctor Miguel Pérez Carreño.

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Las comisiones de seguridad ejecutaron labores de saneamiento tras registrarse un leve derrame de combustible sobre el asfalto durante el impacto.

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