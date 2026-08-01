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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) suspendió temporalmente las multas a comercios por no exhibir el RIF y algunos documentos en sus locales.

El organismo tributario ordenó detener las sanciones a comercios por la falta de carteleras fiscales mientras avanza la digitalización de sus trámites.

Seniat suspende multas por RIF

El superintendente Román Maniglia instruyó a los inspectores no solicitar papeles físicos que ya figuren registrados dentro de la base de datos oficial.

La decisión busca simplificar los trámites administrativos eliminando exigencias impresas mientras se implementa un nuevo sistema de supervisión totalmente digitalizado para los contribuyentes.

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La medida beneficiará al sector comercial reduciendo costos operativos y eliminando barreras engorrosas durante las jornadas ordinarias de fiscalización a nivel nacional.

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