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La Asamblea Nacional (AN) sancionó este viernes 31 de julio por unanimidad la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda en Caracas.

El nuevo texto legal establece que las órdenes de desalojo solo podrán ser acordadas mediante un tribunal de municipio o arbitral correspondiente.

AN sanciona Ley de Arrendamiento

La legislación permite acordar el pago en moneda extranjera garantizando la cancelación equivalente en bolívares según la tasa oficial del banco central.

El instrumento remitido al Ejecutivo para su promulgación representa la décima ley sancionada por el Poder Legislativo durante el presente año 2026.

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