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El encargado de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, informó sobre las edificaciones en rojo. E indicó cuantas serán demolidas.

Dijo que la cifra de estructuras inspeccionadas mediante el método semáforo se elevó a 36.643, de las cuales 20.920 obtuvieron el color verde, 8.091 amarillo y 7.632 rojo. Garcés enfatizó que de estas 7.632 estructuras en rojo.

“Menos de un millar van a ser demolidas”. En este sentido, el ingeniero precisó que en el Litoral Central colapsaron 189 estructuras. Entre edificios y viviendas, mientras que aproximadamente 400 colapsaron de forma parcial. “Todos estos necesariamente serán demolidos”.

Edificaciones en rojo

Sin embargo, el experto agregó que una etiqueta roja no significa que el edificio no será reparable. “Este color habla de afectaciones que implican un riesgo de habitabilidad, por lo cual se pide un desalojo inmediato. Pero en la mayoría de los casos podrán ser reparadas a través de un proyecto de ingeniería certificado, ya que no reparar de forma adecuada un miembro estructural implica una disminución de la capacidad resistente de una estructura”.

El experto agregó que incluso existen edificaciones que recibieron el color rojo aunque no poseen daños estructurales. “Algunas tienen el color rojo porque tienen elementos de mampostería tan degradados que una réplica derribaría paredes y pondría en riesgo la vida de sus habitantes. Otras están bien pero tienen en su cercanía estructuras con peligro de colapso sobre todo en el estado La Guaira y muy pocos casos en Caracas”.

En este sentido, Garcés enfatizó que todas las reparaciones de estructuras en amarillo o rojo deben seguir las recomendaciones oficiales. Al respecto, la comisión creó lineamientos para reparación de mampostería.

Es decir, paredes no estructurales, que ya están siendo distribuidos a las alcaldías. Mientras que los lineamientos para daños estructurales leves incluirán instrucciones para sellar grietas. Reparar pérdida de recubrimiento e intervenir elementos en columnas y vigas con afectaciones menores.

Se iniciaron obras

Además, la autoridad informó que ya se iniciaron las obras en algunas edificaciones muy grandes o con un número importante de habitantes. “Se hicieron evaluaciones y al ver que no había problemas estructurales se empezó a restituir elementos nos estructurales, como mampostería, es decir los bloques o las paredes, de acuerdo a estos lineamientos”, agregó.

El ingeniero civil manifestó que estas reparaciones deben ser notificadas a las distintas alcaldías. “Será expedito, te inscribes, notificas, y avanzas en el proyecto. Debes decir qué vas a reparar y quién será el profesional responsable. Esto es gratuito”.

Por último, el presidente de la Comisión de Habitabilidad le pidió a los edificios no buscar cambiar las etiquetas recibidas (de verde a amarillo; por ejemplo) con el fin de obtener beneficios económicos.

“Esto es absolutamente irregular y vulnera todos los diagnósticos. Si hay edificios con etiqueta verde que tienen daños y no pueden cubrirlos pues lo mejor es optar a un crédito. Además, todas las evaluaciones están registradas en una base de datos”.

Aeropuerto Internacional de Maiquetía

La autoridad también informó que en el transcurso del año se espera recuperar más del 50% de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. “Se están alzando unas estructuras que van a ser temporales para asistir esta primera parte de las operaciones comerciales, que a la par, va a sumarse a lo que se está recuperando de la infraestructura”.

Garcés reiteró que el principal terminal aéreo de Venezuela registró daños estructurales que son recuperables pero “una gran cantidad de aspectos del servicio” dejaron de operar porque se cayeron algunas paredes y muchos elementos salieron de su posición.

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