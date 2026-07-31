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En la victoria de los Medias Rojas de Boston, fueron decisivos los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu. Los Medias Rojas conquistaron el triunfo 5×4 ante Atléticos en la jornada de este jueves en la noche.

Un “back to back” de los criollos bastó para voltear el juego en el octavo tramo y poder anotarse el triunfo. Contreras sigue bateando, despachó su jonrón número 23 de la temporada de Grandes Ligas y llegó a 63 empujadas.

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Willson Contreras y Wilyer Abreu decisivos en victoria de Boston

Por su parte, el zuliano Wilyer Abreu sonó su jonrón 16 de la temporada y llegó a 53 empujadas con los Medias Rojas. Por los Medias Rojas, el venezolano Andrew Monasterio de 4-1 con anotada.

A pesar del mal inicio que tuvieron los Medias Rojas se han recuperado y están en el tercer puesto de la de la División Este, de la Liga Americana. Boston tiene de 57 victorias por 51 reveses y sigue sumando victorias.

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