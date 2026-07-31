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¡MultiMax anunció su nueva jornada especial CrediMax! Desde este viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto, los usuarios CrediMax y CrediMax Premium afiliados podrán adquirir sus productos favoritos con 0% de inicial y saldar su compra en seis cómodas cuotas quincenales sin intereses.

Este beneficio será válido en todas las 48 sedes MultiMax a nivel nacional y desde ya se encuentra habilitado para aquellos usuarios CrediMax y CrediMax Premium que hayan completado su afiliación hasta este jueves 30 de julio de 2026, afirmó el empresario venezolano Nasar Ramadan Dagga.

Asimismo, el CEO de la multimarca líder en Venezuela recordó a los clientes que sus membresías son de uso personal e intransferibles, por lo que solo el usuario puede aprovechar esta jornada especial CrediMax con 0% de inicial este fin de semana.

“Sabemos lo importante que es para los venezolanos equipar sus hogares con la mejor tecnología e innovación. Con esta jornada especial de CrediMax a 0% de inicial, facilitamos que cada uno de nuestros afiliados pueda cumplir con ese propósito llevándose a casa los productos que tantos quieren y con la posibilidad de pagarlos con total tranquilidad por cuotas, sin acumular intereses” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax.

Síguenos en redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram para enterarte de todos los detalles sobre esta y futuras jornadas especiales de CrediMax en Venezuela. Además, visita la página web www.multimax.com.ve donde encontrarás la información más actualizada sobre los productos de la multimarca más grande del país.

Conoce las ventajas de CrediMax y CrediMax Premium

A través de CrediMax y CrediMax Premium puedes acceder al sistema de compras por cuotas sin intereses de MultiMax. A través de este beneficio, adquieres un cupo que puedes utilizar en las 48 sucursales de la multimarca en todo el territorio nacional para adquirir tus artículos y marcas favoritas.

A medida que canceles tus cuotas o realices un Pronto Pago, podrás subir de categoría y desbloquear mayores ventajas, como límites más altos, iniciales más bajas y una mayor cantidad de cuotas para pagar.

En su modalidad CrediMax clásico, deberás haber cancelado la totalidad de tu deuda anterior antes de volver a comprar.

Mientras que, en su versión CrediMax Premium, este cupo te permite disfrutar de pagos en hasta 24 cuotas, así como un sistema de compras rotativo, que te permite usar varias veces tu cupo hasta agotar el monto total asignado a tu membresía.

Además, al ir cancelando tus cuotas, ese saldo se libera nuevamente para futuras compras en MultiMax, sin necesidad de haber saldado la totalidad de la deuda previa.

Categorías de CrediMax Premium

Classic Premium: Límite $500 | 40% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días.

Límite $500 | 40% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días. Bronce Premium: Límite $600 | 40% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días.

Límite $600 | 40% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días. Silver Premium: Límite $800 | 30% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días.

Límite $800 | 30% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días. Gold Premium: Límite $1000 | 20% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días.

Límite $1000 | 20% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días. VIP Premium: Límite $1200 | 20% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días.

Límite $1200 | 20% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días. Platinum Premium: Límite $1500 | 20% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días.

Límite $1500 | 20% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días. Diamante Premium: Límite $2000 | 10% inicial regular | 24 cuotas cada 15 días.

Categorías de CrediMax:

Classic – $200 | 40% inicial | 6 cuotas cada quince (15) días.

– $200 | 40% inicial | 6 cuotas cada quince (15) días. Bronze – $300 | 40% inicial | 6 cuotas cada quince (15) días.

– $300 | 40% inicial | 6 cuotas cada quince (15) días. Silver – $400 | 30% inicial | 8 cuotas cada quince (15) días.

– $400 | 30% inicial | 8 cuotas cada quince (15) días. Gold – $500 | 20% inicial | 8 cuotas cada quince (15) días.

– $500 | 20% inicial | 8 cuotas cada quince (15) días. VIP – $600 | 20% inicial | 10 cuotas cada quince (15) días.

– $600 | 20% inicial | 10 cuotas cada quince (15) días. Platinum – $800 | 10% inicial | 10 cuotas cada quince (15) días.

– $800 | 10% inicial | 10 cuotas cada quince (15) días. Diamond– $1000 | 10% inicial | 12 cuotas cada quince (15) días.

¿Cómo pagar mis cuotas CrediMax y CrediMax Premium?

Puedes reportar tus pagos de manera fácil y segura a través de:

La app PriorityMax .

. El sitio web oficial: https://prioritymaxve.com/

En cualquier tienda MultiMax del país.

¡El pronto pago premia tu fidelidad con CrediPuntos!

¡Accede a grandes beneficios con un historial de pagos impecable! Al cancelar tus cuotas CrediMax y CrediMax Premium antes de tiempo, estás participando por increíbles premios en productos de MultiMax cada mes con CrediPuntos. Participar es muy fácil.

Cada vez que realizas un pronto pago de tus cuotas a través de las tiendas MultiMax, portal web o la app móvil de PriorityMax (disponible en Google Play y App Store), el sistema te asigna CrediPuntos de manera inmediata. Cada dólar adelantado antes de la fecha límite se convierte automáticamente en un CrediPunto.

Entre los más 200 premios del concurso de CrediPuntos por los que estarás participando cada mes se encuentran: Un carro 0 KM, 3 motocicletas 0 KM, 5 viajes todo incluido a Margarita, 10 antenas Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

Los afiliados pueden consultar sus CrediPuntos en tiempo real desde la aplicación PriorityMax (disponible en Google Play y App Store). Asimismo, no te olvides de seguir la cuenta oficial de Instagram de MultiMax (@multimax) para conocer a los ganadores de cada edición.

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