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De la mano de su CEO, Nasar Ramadan Dagga, CLX Group ha traído a Venezuela dos modernos Xiaomi YU7 Max, el SUV 100% eléctrico de alta gama que combina un diseño extraordinario, potencia sin límites y tecnología inteligente, ofreciendo una experiencia de conducción nunca antes vista en el país.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Nasar Dagga, empresario carabobeño que compartió las primeras imágenes de ambos vehículos desde la sede MultiMax Mañongo. Presentados en los colores Shadow Teal y Meteor Blue, estos automóviles forman parte de una nueva exhibición permanente de CLX Group ubicada en la tienda, diseñada para que los amantes de la tecnología disfruten de cerca lo último en innovación automotriz.

“Como empresa líder en tecnología nos enorgullece ser los primeros en presentar en el país el Xiaomi YU7 Max. Queremos que las personas experimenten el futuro en vivo; por eso trajimos estas dos unidades a MultiMax Mañongo, para que todos puedan conocer de cerca su seguridad, diseño y comodidad de este vehículo” expresó el presidente de CLX Group y MultiMax.

Xiaomi YU7 Max: Un SUV reinventado desde cero

Diseñado para cautivar a un público dinámico, independiente y seguro, el Xiaomi YU7 Max es un modelo que fusiona seguridad de nivel superior, capacidades de asistencia al conductor sumamente avanzadas y un diseño elegante. Equipado con el avanzado motor Xiaomi HyperEngine V6s Plus, el automóvil es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,23 segundos, con una velocidad máxima de 253 km/h.

En materia de seguridad estructural, este vehículo incorpora por primera vez el acero de ultra-alta resistencia de 2200 MPa, un material desarrollado en colaboración por Xiaomi con algoritmos de Inteligencia Artificial que aumenta la resistencia a la tracción en un 40% en comparación con el acero convencional.

En el interior del Xiaomi YU7 Max, la cabina cuenta con una pantalla táctil central de 16,1 pulgadas, pantallas de entretenimiento traseras y una pantalla panorámica Xiaomi HyperVision, que proyecta navegación, asistencia al conductor a través de Simulate Reality, entretenimiento inteligente para el copiloto e información completa en el área inferior del parabrisas de manera fluida.

Todo esto es controlado por el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm para la cabina, que garantiza una respuesta táctil inmediata y actualizaciones de sistema (OTA) en apenas 15 minutos.

Para la conducción asistida, el SUV utiliza la plataforma de computación NVIDIA DRIVE AGX Thor™ (con arquitectura Blackwell y 700 TOPS de potencia), complementada con tecnología LiDAR de alta precisión para entornos oscuros, radares de ondas milimétricas 4D y el sistema Xiaomi HAD (Highway Autonomous Drive).

Asimismo, cuenta con una batería NMC de 101,7 kWh sobre una plataforma de 897 V que admite carga rápida de 5.2C, que le ofrece una autonomía de hasta 760 km bajo el ciclo CLTC.

Nasar Dagga y el Xiaomi YU7 Max

Con la llegada de estas dos unidades de exhibición, Nasar Ramadan Dagga Mujamad reafirma su compromiso de traer la mejor tecnología del mundo a Venezuela, abriendo una ventana hacia el futuro automotriz más sostenible y mejorado con inteligencia artificial.

“En CLX Group siempre buscamos ir un paso adelante. Este automóvil representa todo lo que somos: innovación, calidad y un firme compromiso con el mañana, y ahora los venezolanos tendrán la oportunidad de conocer de cerca lo mejor de la tecnología mundial” expresó el empresario carabobeño.

En este sentido, Nasar Dagga Mujamad extendió una invitación a todos los venezolanos a acercarse a la tienda MultiMax Mañongo para presenciar esta doble exhibición, así como seguir de cerca su cuenta de Instagram @nasardagga, donde publica constantemente información sobre la última tecnología que llega a Venezuela de la mano de CLX Group.

CLX Group: Innovación que trasciende

Con más de una década de trayectoria, CLX Group se ha consolidado como el principal referente de innovación tecnológica en Venezuela a través de marcas como CLX Samsung, MultiMax, XIO Store, HONOR Store y CLX ICONS.

Durante 12 años, su presidente, Nasar Ramadan Dagga, ha acercado al país los avances más importantes del mundo. A principios de este 2026, el empresario carabobeño transformó la conectividad nacional al convertir a CLX Group en el aliado oficial de Starlink en Venezuela, permitiendo por primera vez la adquisición formal de estos dispositivos de internet satelital en el territorio nacional.

Además, marcó un hito en el sector automotriz al traer el XPeng P7+, el primer vehículo impulsado por Inteligencia Artificial en el país.

Para acelerar esta evolución, el grupo empresarial incorporó el robot humanoide G1 (Neo) y el cyberdog Go2 (Daggy), los primeros robots con IA integrada en el país, que, además de mejorar la eficiencia en las tareas diarias de los almacenes, participan de forma especial en los eventos de CLX Group a nivel nacional e internacional.

Para conocer más sobre esta y otras novedades de la corporación, visita la página web oficial https://clx-group.com/ y sigue sus plataformas en @clx.group, donde se comparten las actualizaciones y próximos lanzamientos del ecosistema tecnológico más importante del país.

De la mano de su CEO, Nasar Ramadan Dagga, CLX Group ha traído a Venezuela dos modernos Xiaomi YU7 Max, el SUV 100% eléctrico de alta gama que combina un diseño extraordinario, potencia sin límites y tecnología inteligente, ofreciendo una experiencia de conducción nunca antes vista en el país.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Nasar Dagga, empresario carabobeño que compartió las primeras imágenes de ambos vehículos desde la sede MultiMax Mañongo. Presentados en los colores Shadow Teal y Meteor Blue, estos automóviles forman parte de una nueva exhibición permanente de CLX Group ubicada en la tienda, diseñada para que los amantes de la tecnología disfruten de cerca lo último en innovación automotriz.

“Como empresa líder en tecnología nos enorgullece ser los primeros en presentar en el país el Xiaomi YU7 Max. Queremos que las personas experimenten el futuro en vivo; por eso trajimos estas dos unidades a MultiMax Mañongo, para que todos puedan conocer de cerca su seguridad, diseño y comodidad de este vehículo” expresó el presidente de CLX Group y MultiMax.

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Xiaomi YU7 Max: Un SUV reinventado desde cero

Diseñado para cautivar a un público dinámico, independiente y seguro, el Xiaomi YU7 Max es un modelo que fusiona seguridad de nivel superior, capacidades de asistencia al conductor sumamente avanzadas y un diseño elegante. Equipado con el avanzado motor Xiaomi HyperEngine V6s Plus, el automóvil es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,23 segundos, con una velocidad máxima de 253 km/h.

En materia de seguridad estructural, este vehículo incorpora por primera vez el acero de ultra-alta resistencia de 2200 MPa, un material desarrollado en colaboración por Xiaomi con algoritmos de Inteligencia Artificial que aumenta la resistencia a la tracción en un 40% en comparación con el acero convencional.

En el interior del Xiaomi YU7 Max, la cabina cuenta con una pantalla táctil central de 16,1 pulgadas, pantallas de entretenimiento traseras y una pantalla panorámica Xiaomi HyperVision, que proyecta navegación, asistencia al conductor a través de Simulate Reality, entretenimiento inteligente para el copiloto e información completa en el área inferior del parabrisas de manera fluida.

Todo esto es controlado por el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm para la cabina, que garantiza una respuesta táctil inmediata y actualizaciones de sistema (OTA) en apenas 15 minutos.

Para la conducción asistida, el SUV utiliza la plataforma de computación NVIDIA DRIVE AGX Thor™ (con arquitectura Blackwell y 700 TOPS de potencia), complementada con tecnología LiDAR de alta precisión para entornos oscuros, radares de ondas milimétricas 4D y el sistema Xiaomi HAD (Highway Autonomous Drive).

Asimismo, cuenta con una batería NMC de 101,7 kWh sobre una plataforma de 897 V que admite carga rápida de 5.2C, que le ofrece una autonomía de hasta 760 km bajo el ciclo CLTC.

Nasar Dagga y el Xiaomi YU7 Max

Con la llegada de estas dos unidades de exhibición, Nasar Ramadan Dagga reafirma su compromiso de traer la mejor tecnología del mundo a Venezuela, abriendo una ventana hacia el futuro automotriz más sostenible y mejorado con inteligencia artificial.

“En CLX Group siempre buscamos ir un paso adelante. Este automóvil representa todo lo que somos: innovación, calidad y un firme compromiso con el mañana, y ahora los venezolanos tendrán la oportunidad de conocer de cerca lo mejor de la tecnología mundial” expresó el empresario carabobeño.

En este sentido, Nasar Dagga extendió una invitación a todos los venezolanos a acercarse a la tienda MultiMax Mañongo para presenciar esta doble exhibición, así como seguir de cerca su cuenta de Instagram @nasardagga, donde publica constantemente información sobre la última tecnología que llega a Venezuela de la mano de CLX Group.

CLX Group: Innovación que trasciende

Con más de una década de trayectoria, CLX Group se ha consolidado como el principal referente de innovación tecnológica en Venezuela a través de marcas como CLX Samsung, MultiMax, XIO Store, HONOR Store y CLX ICONS.

Durante 12 años, su presidente, Nasar Ramadan Dagga, ha acercado al país los avances más importantes del mundo. A principios de este 2026, el empresario carabobeño transformó la conectividad nacional al convertir a CLX Group en el aliado oficial de Starlink en Venezuela, permitiendo por primera vez la adquisición formal de estos dispositivos de internet satelital en el territorio nacional.

Además, marcó un hito en el sector automotriz al traer el XPeng P7+, el primer vehículo impulsado por Inteligencia Artificial en el país.

Para acelerar esta evolución, el grupo empresarial incorporó el robot humanoide G1 (Neo) y el cyberdog Go2 (Daggy), los primeros robots con IA integrada en el país, que, además de mejorar la eficiencia en las tareas diarias de los almacenes, participan de forma especial en los eventos de CLX Group a nivel nacional e internacional.

Para conocer más sobre esta y otras novedades de la corporación, visita la página web oficial www.clx-group.com y sigue sus plataformas en @clx.group, donde se comparten las actualizaciones y próximos lanzamientos del ecosistema tecnológico más importante del país.