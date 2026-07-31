Compartir

El famoso arquero de Cabo Verde, Vozinha podría dejar plantado al Colo Colo de Chile presuntamente por otra oferta. El portero tendría una propuesta hecha por un equipo marroquí, la cual sería más jugosa y le daría la oportunidad de ser titular.

Esta semana el futbolista que hizo mucha fama en el reciente Mundial de Fútbol era esperado en la capital chilena. Primero su retraso se dio por una visa de trabajo, luego el avión y ahora la oferta hecha por el club de África.

Ayer tenía que abordar el avión desde Madrid a Chile y no lo hizo, lo que hizo que la gerencia chilena se sorprendiera. Vozinha tendría que ganarse un puesto de arquero suplente en Chile, en cambio en Marruecos sería titular.

Al parecer y según diarios deportivos chilenos, la gerencia del equipo “cacique” de Chile hizo una mejor oferta al arquero. Pero hasta ahora no se ha concretado nada al respecto por su parte.

Vozinha podría dejar plantado al club chileno por esta oferta

La información sobre el arquero la dio el periodista Marcelo Braga, el portero no tenía un acuerdo formal con el famoso equipo de Chile. Es por ello que evalúa ahora irse a Marruecos por la oferta que tiene.

Los hinchas de Colo Colo han avisado otro punto que ha sido cuestionado, como lo es que el arquero no sigue al equipo de Chile. Esto ha disgustado un poco a la legión de seguidores del “Colo”.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas