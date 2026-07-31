ActualidadNacionalPortada

Esta es la tarifa del pasaje probable para el mes de agosto

By Redacción Carabobo
0
32
Pasaje probable para el mes de agosto
Foto: 2001.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La tarifa del pasaje probable para el mes de agosto se conocerá desde mañana. Los transportistas congelaron el costo del mismo en el mes de julio debido al doble terremoto. Pero desde mañana habrá una tarifa nueva.

Hasta ahora serían 0.25 centavos de dólar lo que equivale a 190 bolívares por pasaje urbano. Mientras que algunos transportistas señalan que hay que esperar el anuncio oficial, ya que es probable que cobren 200 bolívares.

Pasaje probable para el mes de agosto

El pasaje en la actualidad se mantiene en un costo de 140 bolívares, algunos conductores de transporte tienen colocado un aviso donde solo se habla del aumento de los centavos de dólar. Más no lo tienen directamente en bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Atención!, Funvisis reportó sismo en Morón estado Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceAlertas 24
Artículo anterior
Vozinha podría dejar plantado al club chileno por esta oferta
Artículo siguiente
El bonito gesto del actor y humorista peruano Hugo Valentín para Venezuela (VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes