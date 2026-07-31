Compartir

La tarifa del pasaje probable para el mes de agosto se conocerá desde mañana. Los transportistas congelaron el costo del mismo en el mes de julio debido al doble terremoto. Pero desde mañana habrá una tarifa nueva.

Hasta ahora serían 0.25 centavos de dólar lo que equivale a 190 bolívares por pasaje urbano. Mientras que algunos transportistas señalan que hay que esperar el anuncio oficial, ya que es probable que cobren 200 bolívares.

Pasaje probable para el mes de agosto

El pasaje en la actualidad se mantiene en un costo de 140 bolívares, algunos conductores de transporte tienen colocado un aviso donde solo se habla del aumento de los centavos de dólar. Más no lo tienen directamente en bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas