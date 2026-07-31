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El gesto hermoso del actor y humorista peruano Hugo Valentín para Venezuela se hizo viral. El recordado actor de Qué Locura y el sketch de “Bonito y que lo bañen por favor”, hizo la bandera venezolana.

En su máquina de coser, el actor unió las franjas patrias, amarillo, azul y rojo con las estrellas. Luego mostró la bandera realizada, lo que hizo que se volviera viral en las últimas horas en sus redes sociales.

Los comentarios de agradecimiento para el paeruano no se hicieron esperar en las redes sociales. Donde aplaudieron la confección del «pabellón nacional», el cual mostró con orgullo después en sus redes sociales.

Hugo Valentín para Venezuela

El humorista es uno de los artistas más apreciados en la farándula venezolana y quiso hacer este homenaje a Venezuela. Esto por los terremotos sufridos en el país, y es por ello que quiso hacer este hermoso gesto.

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