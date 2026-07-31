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El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, junto con la FAO y el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), presentó un conjunto de siete métodos científicos validados para contener y erradicar la propagación del coral invasor Unomia stolonifera en las costas venezolanas, especialmente en el Parque Nacional Mochima.

Estas acciones, que se llevan de la mano junto al pueblo, buscan preservar nuestra biodiversidad y los ecosistemas venezolanos ante la presencia de esta especie invasora.

Las metodologías desarrolladas abarcan cinco opciones mecánicas, como la extracción manual, la succión con ultrasonido, el uso de mantos impermeables y luz láser ultravioleta, así como otras.

Avanza la lucha contra el coral invasor en las costas venezolanas

Estos avances posicionan al país con herramientas concretas para frenar la dispersión de esta especie exótica.

Durante la novena sesión de la Mesa Técnica sobre este rubro, se evaluaron más de 80 sitios para priorizar las áreas de intervención en Mochima. La estrategia, articulada con el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), busca escalar los procedimientos de control bajo un riguroso marco de autorizaciones legales e impacto ambiental.

El abordaje interdisciplinario reúne el trabajo del Ministerio para el Ecosocialismo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el IVIC, universidades y centros de investigación. Además, el proyecto promueve herramientas de prevención como Códigos Voluntarios de Conducta para los sectores de acuicultura y acuarismo, con el fin de evitar la introducción no deseada de nuevas especies.

Las acciones se complementan con un abordaje comunitario en las zonas costeras de Anzoátegui y Sucre, donde se han capacitado a más de 400 lancheros, pescadores y estudiantes a través de programas como «Escuelas Azules». iniciativa que promueve buenas prácticas marítimas para frenar la dispersión del coral y garantizar la protección de la biodiversidad marina.

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