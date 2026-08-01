Un sismo de magnitud 4.7 registrado este viernes 31 de julio en Nápoles, sur de Italia provocó momentos de pánico y daños materiales.
El movimiento telúrico se registró en la zona volcánica de los Campos Flégreos generando fuertes colapsos parciales de estructuras y cornisas.
Sismo de 4.7 en Nápoles Italia
Las autoridades locales suspendieron preventivamente el transporte ferroviario e interrumpieron el servicio eléctrico en diversos sectores tras el evento sísmico.
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El fenómeno telúrico representó el temblor más fuerte registrado durante las últimas cuatro décadas en esa sensible región del territorio italiano.
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