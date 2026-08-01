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Italia: Fuerte sismo sacude Nápoles y deja heridos (+Video)

By Lubin Molero
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Sismo de 4.7 en Nápoles Italia
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Un sismo de magnitud 4.7 registrado este viernes 31 de julio en Nápoles, sur de Italia provocó momentos de pánico y daños materiales.

El movimiento telúrico se registró en la zona volcánica de los Campos Flégreos generando fuertes colapsos parciales de estructuras y cornisas.

Sismo de 4.7 en Nápoles Italia

Las autoridades locales suspendieron preventivamente el transporte ferroviario e interrumpieron el servicio eléctrico en diversos sectores tras el evento sísmico.

El fenómeno telúrico representó el temblor más fuerte registrado durante las últimas cuatro décadas en esa sensible región del territorio italiano.

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