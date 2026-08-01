Equipos de auxilio vial desplegaron un dispositivo este viernes 31 de julio en la Autopista Circunvalación Este para atender una gandola encunetada.
El accidente involucró a una gandola que sufrió un encunetamiento lateral mientras transitaba a la altura del kilómetro 163.
Gandola encunetada en la Autopista Circunvalación
Las comisiones de seguridad mantuvieron en resguardo a los conductores agilizando la movilidad vehicular y coordinando la retirada de la pesada unidad.
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Las autoridades de tránsito hicieron un llamado preventivo a reducir la velocidad y guardar distancia debido a las continuas precipitaciones sobre el pavimento.
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