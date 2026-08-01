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Equipos de auxilio vial desplegaron un dispositivo este viernes 31 de julio en la Autopista Circunvalación Este para atender una gandola encunetada.

El accidente involucró a una gandola que sufrió un encunetamiento lateral mientras transitaba a la altura del kilómetro 163.

Gandola encunetada en la Autopista Circunvalación

Las comisiones de seguridad mantuvieron en resguardo a los conductores agilizando la movilidad vehicular y coordinando la retirada de la pesada unidad.

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Las autoridades de tránsito hicieron un llamado preventivo a reducir la velocidad y guardar distancia debido a las continuas precipitaciones sobre el pavimento.

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