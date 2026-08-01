CaraboboPortada

Gandola encunetada generó retraso en la autopista Circunvalación del Este

By Lubin Molero
0
23
Gandola encunetada en la Autopista Circunvalación
Foto: cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Equipos de auxilio vial desplegaron un dispositivo este viernes 31 de julio en la Autopista Circunvalación Este para atender una gandola encunetada.

El accidente involucró a una gandola que sufrió un encunetamiento lateral mientras transitaba a la altura del kilómetro 163.

Gandola encunetada en la Autopista Circunvalación

Las comisiones de seguridad mantuvieron en resguardo a los conductores agilizando la movilidad vehicular y coordinando la retirada de la pesada unidad.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado preventivo a reducir la velocidad y guardar distancia debido a las continuas precipitaciones sobre el pavimento.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Garcés: De las 7.632 edificaciones en rojo, menos de un millar van a ser demolidas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Garcés: De las 7.632 edificaciones en rojo, menos de un millar van a ser demolidas
Artículo siguiente
Asamblea Nacional aprueba Ley Especial de Arrendamiento
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes